Secretaria de Saúde espera entregar UBS de Lerroville ainda em agosto

Os moradores de Lerroville, na região sul de Londrina, seguem buscando atendimento de saúde em um prédio improvisado na entrada do distrito, onde funcionava o salão comunitário. Mas segundo o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, esta longa espera pela reforma da estrutura, está com os dias contados.

“Tivemos um problema semelhante à UBS do Vivi Xavier. A mesma empresa que executava as duas obras, não cumpriu o prazo inicial e acabamos rescindindo o contrato, penalizando a empresa e lançando uma outra licitação. Essa nova empresa que pegou o remanescente de obra, fez a entrega provisória das obras na semana passada e nossas equipes, os engenheiros da Secretaria de Obras estão avaliando o serviço realizado. Concomitante a isso, já iniciamos a montagem dos móveis e a parte da fiação elétrica para que na segunda quinzena desde mês possamos retomar os atendimentos na Unidade”, afirma.





Os serviços de reforma na UBS do distrito foram autorizados em novembro de 2018, com prazo vencendo em abril de 2019. O rompimento do contrato com a empresa de Londrina, que havia ganhado a licitação, se deu por problemas na documentação, o que impossibilitaria o andamento das atividades. Um novo edital foi publicado em 2020, conforme noticiado pela FOLHA.





