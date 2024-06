Secretaria de Saúde publica e-book sobre doenças provocadas por alimentos e como previni-las

As ações de fiscalização sanitária buscam eliminar, diminuir e prevenir potenciais riscos à saúde relacionados à ocorrência de surtos de DTHA. Essas ações compreendem a verificação da adoção de boas práticas em quaisquer das etapas de produção, distribuição ou no efetivo consumo de alimentos.

De acordo com ONU, estima-se que mais de 200 enfermidades sejam originadas por alimentos contendo bactérias, vírus, parasitas ou substâncias químicas prejudiciais, como fragmentos de plásticos ou metais, pregos, espinhas de peixes e agrotóxicos.

A campanha da ONU (Organização das Nações Unidas) deste ano tem como tema “Inocuidade dos alimentos: prepare-se para o inesperado” e traz destaque para situações decorrentes do consumo de alimentos contaminados ou nocivos que podem causar desde danos individuais até situações de emergência em saúde pública que exigem preparação, vigilância e resposta.

Maioria das drogas oncológicas aprovadas com dados preliminares não aumenta sobrevida

Na publicação estão descritas as principais DTHA, o diagnóstico, tratamento, medidas de prevenção, além de mitos e verdades sobre essas doenças.

O documento traz informações sobre o que são essas doenças, como ocorrem e como evitá-las. O objetivo é chamar a atenção sobre a importância do consumo de alimentos seguros.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio da Vigilância Sanitária Estadual, publicou nesta sexta-feira (7), Dia Mundial da Segurança dos Alimentos, um e-book sobre as DTHA (Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar) .

A secretaria municipal de Saúde de Londrina vai abrir três Unidades Básicas de Saúde no sábado (8) para o dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação.

A secretaria municipal de Saúde de Londrina vai abrir três Unidades Básicas de Saúde no sábado (8) para o dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação.

Dia D de vacinação contra poliomielite e multivacinação acontece no sábado em Londrina

Dia D de vacinação contra poliomielite e multivacinação acontece no sábado em Londrina





“Trata-se de um trabalho fundamental para a oferta de alimentos seguros à população”, afirma a coordenadora de Vigilância Sanitária da Sesa, Luciane Otaviano de Lima.





SINTOMAS

Publicidade





Os surtos de DTHA não apresentam um quadro clínico específico e podem variar de acordo com o agente causador envolvido. Os sintomas mais frequentes incluem náusea, vômito, dor abdominal, diarreia, falta de apetite e febre. Há muitos tipos de DTHA que ocorrem no mundo, como botulismo, cólera, giardise. hepatite A, salmonelose e toxoplasmose.







“A contaminação dos alimentos está frequentemente associada à manipulação e à conservação inadequadas, além da contaminação cruzada entre produtos crus e processados”, afirma a chefe da Divisão de Vigilância Sanitária de Alimentos da Sesa, Salésia Maria Prodocimo Moscardi.

Publicidade





O tratamento é realizado de acordo com as necessidades específicas de cada paciente, mas, em geral, a doença é autolimitada. Indivíduos dos grupos de risco (como crianças, idosos, gestantes e imunocomprometidos) podem demandar atendimento especial a depender da toxigenicidade do agente etiológico envolvido.





O foco do tratamento é, principalmente, prevenir a desidratação e evitar complicações graves e óbito.

Publicidade





Veja abaixo algumas dicas importantes para prevenir o risco de ocorrências por DTHA:





- Higienizar as mãos para a manipulação de alimentos: importante na remoção de sujidades e de microrganismos presentes nas mãos, evitando a contaminação durante o preparo e o consumo dos alimentos;

Publicidade