Sesa confirma mais 474 casos de Covid-19 e 20 óbitos no Paraná

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) divulgou, nesta quarta-feira (22), mais 474 casos confirmados de Covid-19 e 20 óbitos em decorrência da doença. Os números são referentes aos meses e semanas anteriores, portanto, não têm relação com as notificações das últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia, o Paraná acumula 1.587.871 casos confirmados e 40.648 mortes pela doença.

O monitoramento da Sesa registra 6.309 casos de residentes de fora do Estado, 224 pessoas foram a óbito.





Os casos confirmados são dos meses de dezembro (235), novembro (2), outubro (28), setembro (9), agosto (5), julho (1), junho (9), maio (32), abril (116), março (30), fevereiro (1) e janeiro (1) de 2021 e dezembro (1), novembro (1), outubro (1), setembro (1), agosto (1), julho (1), junho (1), maio (1) e abril (1) de 2020.

Os óbitos ocorreram em dezembro (4), novembro (1), maio (14) e abril (1) de 2021. As vítimas são nove mulheres e onze homens, com idades entre 19 e 90 anos. Eles residiam em Prudentópolis (12), Guarapuava (3), Londrina (1), Jataizinho (1), Francisco Beltrão (1), Foz do Iguaçu (1) e Cornélio Procópio (1).





Entre os pacientes com diagnóstico confirmado, 68 então internados, sendo 33 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 35 em leitos clínicos ou enfermarias. Todos estão em hospitais do SUS (Sistema Único de Saúde).





Há outros 372 pacientes internados aguardando resultado dos exames. Eles estão em leitos da rede pública e privada, sendo 181 em UTIs e 191 em enfermarias.