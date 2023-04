Sesa passa a orientar aplicação de vacina bivalente para todas as pessoas maiores de 18 anos

Agora, cada município deverá organizar o chamamento do novo público, de acordo com a demanda e quantidade de doses disponíveis. Inicialmente, as equipes municipais poderão utilizar as vacinas que possuem em estoque até que novas remessas sejam enviadas pelo governo federal.

Segundo a norma técnica do Ministério da Saúde, a recomendação se aplica a todas as pessoas acima de 18 anos que tenham recebido pelo menos duas doses do esquema primário e considera a disponibilidade de vacinas bivalentes e a necessidade de atualização de resposta imunológica da população para as novas variantes da doença.

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) recomenda a aplicação da dose de reforço com a vacina bivalente contra a Covid-19 para todas as pessoas acima de 18 anos. A orientação segue a nova normativa do PNI (Programa Nacional de Imunizações), oficializada pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (24).





“Já aguardávamos essa orientação visto que a adesão do imunizante está abaixo do esperado em todo o Brasil e temos doses disponíveis. Não queremos vacinas estocadas, queremos vacina no braço. O Paraná está preparado para essa ampliação e continuará atuando em parceria com os municípios para vacinar o maior número de pessoas possíveis”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.





A vacinação contra a Covid-19 no Paraná com as doses bivalentes completa dois meses na quinta-feira (27) e registra, até esta terça-feira, 666 mil doses aplicadas. O número corresponde a 45% das 1,5 milhão das doses enviadas aos municípios.







O Estado está preparando, ainda para essa semana, um novo envio de 156 mil doses que estão armazenadas no Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná) em Curitiba, para as 22 Regionais de Saúde. A Sesa deve receber nos próximos dias um novo lote do Ministério da Saúde que será destinado também para a ampliação do novo público.