Pesquisar
Pesquisar
ANUNCIE
Sua marca no Bonde
Canais
Automotivo
Blogs
BondeNews
Bonde Ofertas
Casa e Decoração
Comportamento
Conteúdo de Valor
Educação
Entretenimento
Esportes
ExpoLondrina
Gastronomia
Horóscopo
Pets
Promoções
Saúde
Caminhos para Brasil sem Fome
Serviços
Anuncie no Bonde
Canais de Atendimento
Trabalhe Conosco
Política de Privacidade
Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
Laranjeiras do Sul
Abuso infantil
Casal no PR é condenado a indenizar criança por maus-tratos após adoção
Paraná
Homens morrem atropelados por caminhonete enquanto trocavam pneu
No Paraná
Mãe e filha morrem carbonizadas enquanto dormiam; irmãos conseguem escapar
Noite de segunda
Populares saqueiam carga de frango de caminhão que caiu em ribanceira
15 dez 2015 às 10:37
Na BR-277
Dupla é presa com 53 kg de maconha em fundo falso de carro
29 nov 2015 às 18:09
Carga de R$ 980 mil
PRF descobre 215 mil maços de cigarro em caminhão destinado ao transporte de ração
07 jul 2015 às 14:47
Estado grave
Traficante com 54 quilos de maconha capota após fugir da polícia na BR-277
09 mar 2015 às 17:06
Bens foram bloqueados
Paraná: prefeita e mais 14 são acusados de desvios em licitação
04 mar 2015 às 18:49
Latrocínio
MP denuncia acusados de executar casal e neto de dois anos no Paraná
10 fev 2015 às 19:10
Pela PRF
Paraná: mulheres são presas transportando 12 pistolas em ônibus; assista!
20 jan 2015 às 20:36
Improbidade administrativa
MP processa prefeita e mais quatro por uso indevido de maquinário público no Paraná
01 set 2014 às 15:46
Irregularidades graves
Dono de posto de combustíveis é preso durante fiscalização
06 jun 2014 às 14:41
Por falta de publicidade
MP suspende audiência pública sobre Plano Diretor no Paraná
27 mai 2014 às 17:44
Quadrilha
Suspeitos de roubar 70 cabeças de gado são presos no Paraná
10 abr 2014 às 15:22
Desvio de verba pública
Secretário de município é preso por vender ovos de programa rural
03 abr 2014 às 15:35
Na madrugada
PRF apreende 12 kg de pasta base de cocaína e R$ 7 mil em notas falsas no Paraná
01 abr 2014 às 17:40
Foragido
Acusado de matar e concretar a sogra é preso no Paraná
25 mar 2014 às 22:18
Centro do Paraná
Dono de boate é assassinado a tiros na madrugada
25 fev 2014 às 09:45
Crime bárbaro
Bandidos sequestram família e assassinam o pai em Laranjeiras do Sul
09 jan 2014 às 21:59
Demora no atendimento
Comerciante atira em adolescente que reclamou de lanche
16 dez 2013 às 13:11
Pela Polícia Civil
Suspeitos de homicídios são presos em Londrina e região
29 out 2013 às 10:23
Suspeita de irregularidades
Decisão judicial pode demolir obra federal no Paraná
18 set 2013 às 21:26
Ex-prefeito é preso após prestar depoimento
15 ago 2001 às 21:12
1
2
»
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Jornais
Folha de Londrina
YOUTUBE
MultiTV Cidades
Portais
Bonde
Folha Classificados
Anuncie
Outras empresas
Grafipress