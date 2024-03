Parques estaduais vão funcionar normalmente durante todo o feriado de Páscoa

Para quem deseja celebrar a Páscoa em meio à natureza, os parques estaduais estarão à disposição.





São 25 UCS (Unidades de Conservação) à disposição dos visitantes, abertas durante todo o feriado prolongado, entre a sexta-feira (29) e o domingo (31), com horário de funcionamento normal, variando de acordo com o complexo ambiental.

A agenda pode ser consultada no site do IAT (Instituto Água e Terra), órgão responsável pela administração dos parques estaduais.





Há opções para diferentes gostos. Locais com espaço para camping, como o Parque Estadual Pico do Marumbi, entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral do Estado; com cachoeiras, como o Salto São Francisco, entre Guarapuava, Prudentópolis e Turvo, na região Central do Paraná; ou preparado para a prática de esportes mais radicais, como o Guartelá, em Tibagi, ou o Vale do Codó, em Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

O Governo do Paraná administra atualmente 72 Unidades de Conservação catalogadas pelo IAT, das quais 28 podem receber visitantes. Três espaços, contudo, estão fechados temporariamente para reformas e adequações: Ilha das Cobras (Paranaguá), Parque Estadual do Pau Oco (Morretes) e Parque Estadual dos Godoy (Londrina).





Esse maciço verde compreende 26.250,42 km² de áreas protegidas por legislação. Elas são formadas por ecossistemas livres de uso sustentável de parte dos seus recursos naturais, como os parques abertos à visitação pública que não podem sofrer interferência humanas.





Áreas de proteção que são divididas em UCs Estaduais de Uso Sustentável (10.470,74 km²); UCs Estaduais de Proteção Integral (756,44 km²); Áreas Especiais de Uso Regulamentado (152,25 km²) e Áreas Especiais e Interesse Turístico (670,35 km²).





O cenário se completa com as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), cuja extensão abrange 553,83 km²; terras indígenas, com 846,87 km²; Unidades Federais, de 8.840,39 km², e Unidades Municipais (3.959,55 km²).