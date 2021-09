Arquiteto prepara guia para pergolados e gazebos dos sonhos

Belos, por vezes românticos e capazes de transformar a área externa de um projeto, os pergolados e gazebos são ótimas apostas para um paisagismo com personalidade, criando um refúgio relaxante e perfeito para os momentos de contemplação. "Essas estruturas funcionam bem até mesmo em jardins menores e sempre devem ter um design harmonioso ao projeto arquitetônico e paisagístico", destaca Cezar Scarpato, arquiteto e paisagista à frente do escritório Scarpato Arquitetura.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo Cezar, a principal diferença de cada uma dessas estruturas está em sua funcionalidade. "Gazebos são estruturas cobertas e geralmente abertas lateralmente para ventilação e apreciação das áreas externas. Pergolados, por sua vez, servem para apoio de espécies trepadeiras para sombreamento parcial, geralmente descobertas, e funcionam como áreas de estar em meio ao jardim", explica. Em muitos casos, os pergolados podem servir também como solução para uma circulação sombreada, ao passo que os gazebos são exclusivamente um espaço de permanência. Apesar disso, ambos possuem uma estrutura muito semelhante, que pode ser realizada em diversos materiais - como concreto, metal, madeira ou alvenaria. "Por geralmente funcionarem como anexos da edificação principal ou novo elemento do paisagismo, sugere-se que seja executado com materiais que combinem com a arquitetura existente e com o jardim", diz o profissional. Por isso, harmonia é palavra-chave, criando um espaço que converse com todo o projeto

Continua depois da publicidade





Para valorizar ainda mais os pergolados, Cezar Scarpato indica o uso de dois tipos principais de espécie, que são capazes de trazer mais vida para a estrutura. As plantas arbustivas escandentes - como as bouganvilleas, congeias, flor-de-são-miguel ou jasmins - são ótimas pedidas, gerando um volume na parte superior do pergolado. Trepadeiras com flores pendentes também são perfeitas, com seus ramos entrelaçando entre o vigamento e flores pendentes que formam uma espécie de cortina colorida no pergolado. Tumbergias azuis, sapatinho-de-judia e trepadeira jade são algumas opções. "Para elas, o pergolado deve ser mais alto. Assim, as flores não atrapalham a permanência ou circulação das pessoas ou veiculos no espaço", explica Cezar Scarpato.





Independente da estrutura escolhida, todo pergolado ou gazebo deve ser projetado para valorizar ao máximo a área externa. Por isso, é importante se atentar a questões como o local que ele será alocado - deve ser um espaço de fácil acesso, mas que garanta privacidade e, quando se trata de áreas comuns de condomínios, longe das janelas de apartamentos, para ter proteção contra detritos. "Questões relacionadas ao conforto, como insolação e ventos, e questões de design, como visuais para paisagem de dentro para fora assim como visual dessas estruturas em meio ao jardim também devem ser considerados", afirma.

Continua depois da publicidade





Com diversas funções, os pergolados e gazebos podem receber uma sorte de mobiliários, dependendo do gosto e desejo do cliente. "Sempre importante optar por peças pensadas para áreas externas, com tecidos tecnológicos e resistentes ao sol, chuva e ventos", destaca o arquiteto e paisagista. Conforto também é essencial - por isso, chaises costumam ser as preferidas nesse tipo de espaço. "Para finalizar, atentar-se também à iluminação é um cuidado necessário", afiança. Cezar Scarpato indica o uso de iluminação indireta, somente para destacar detalhes do projeto. Projetores de piso, arandelas nos pilares ou fitas de LED podem ser boas opções, assim como balizadores baixos usados como indicação de acesso à estrutura. "Pendentes ou projetores direcionados podem ser incluídos, para ajudar na iluminação de mesas de apoio ou cantinhos de leitura", afirma.