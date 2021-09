Conheça o seguro automotivo por quilômetro, em que o cliente paga conforme percorre

O mercado de seguros automotivos flexibiliza-se com o passar do tempo e oferece novas modalidades de contratações. Uma delas, que está se popularizando, é o segmento de seguro por quilômetro, em que o cliente paga conforme a quilometragem percorrida.





A Youse, plataforma de seguros digital, informou que o segmento tem tido um aumento de 20% na demanda a cada mês. Mas há fatores que influenciam para qual cliente este serviço é vantajoso.

Recomendado para quem percorre até 300 km por mês:

O ‘Auto por Km’ funciona aos moldes do modelo “pay per use”, ou seja, pague pelo que usar. Por isso, essa modalidade é ainda mais vantajosa para as pessoas que utilizam o carro para percorrer curtas distâncias ou combinam seu uso com transporte coletivo, bike, entre outros.







Segundo levantamento da Youse, antes da pandemia, 86% dos clientes já utilizavam o carro principalmente para atividades cotidianas, como ir ao supermercado, fazer compras ou visitar amigos e familiares.

Durante a pandemia, os segurados ainda realizam as mesmas atividades, mas em menor incidência: 66% dos entrevistados usam seus carros para ir ao mercado ou farmácia, 50% vão às compras e apenas 25% vão visitar amigos e familiares.







“Com a retomada das atividades presenciais, já percebemos que os clientes estão usando mais o carro para ir às compras ou passear. Para clientes que rodam em média 300 KM por mês a modalidade ainda é uma boa opção, já que mantém seu seguro mesmo quando o carro está parado e garante o pagamento compatível com o uso”, indica Lenara Londero, product manager na Youse.







Como funcionam os preços?





O preço do seguro Auto por KM é composto por um valor fixo determinado conforme o perfil do cliente acrescido de uma cobrança variável de centavos por cada quilômetro rodado, a partir das informações do hodômetro do veículo.







Cerca de 30% mais barato do que o seguro convencional, essa modalidade é mais vantajosa para um cliente que prefere arcar com custos variados compatíveis ao uso do que bancar uma mensalidade fixa ou pagar o seguro à vista. Isso porque a cobrança funciona como uma assinatura e o valor cobrado acontece no mês seguinte de maneira proporcional via cartão de crédito ou débito.







"O recomendado é que o cliente se programe financeiramente ciente do quanto vai usar. Por exemplo, o segurado que pretende usar o carro para se deslocar ao trabalho em um formato híbrido, já sabe que se deslocará ao escritório duas vezes por semana, então já consegue calcular aproximadamente o quanto pagará conforme rodou nesses dois dias”, exemplifica.







Para quem possui classe de bônus:





A classe de bônus é um benefício tradicional do setor que concede desconto no momento de renovação do seguro aos bons motoristas. Os clientes acumulam um novo ponto sempre que completam um ano de vigência da apólice sem acionamento de coberturas. Essa pontuação cumulativa é mensurada em uma escala de 0 a 10 é revertida em percentuais de desconto que podem chegar a até 50% do valor total.







Na classe de bônus, os pontos são associados apenas ao segurado, ou seja, o cliente pode trocar de seguradora, mudar de carro e ainda assim manter seus pontos, desde que a apólice permaneça em seu nome como condutor principal. Isso significa que um cliente de seguro auto convencional de qualquer seguradora pode contratar o seguro auto por KM e utilizar seu desconto normalmente.







Para quem prefere seguro digital ou quer aderir:





O cliente do Auto por KM garante a opção de adquirir as mesmas coberturas e assistências de um seguro auto convencional. Há desde ofertas mais básicas com coberturas para roubo, furto e incêndio, alargamento, colisão para perda total e danos materiais a terceiros com assistência guincho até serviços mais completos, incluindo colisão para qualquer batida, chaveiro auto e reparos completos, por exemplo.





A gerente de produtos acrescenta que a experiência do seguro digital se estende aos processos de vistoria online, acionamento de sinistros e de assistências e até mesmo à realização de vistorias online de sinistros.