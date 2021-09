Fabricante orienta como prolongar vida da bateria automotiva

O inverno é conhecido como um período em que as baterias “sofrem” mais. Isso porque, em temperaturas mais baixas, todo o sistema que envolve o acionamento do motor é mais exigido, como por exemplo a necessidade de ajuste da temperatura do combustível no momento da partida. Caso isso não ocorra, sem a ajuda de um tanquinho de partida a frio ou de um bico injetor com pré-aquecimento, quem esforça-se para fazer o motor girar é a bateria.

Instalação de acessórios eletrônicos além do projetado para o veículo:

Todo acréscimo de acessórios eletrônicos, que não são originais do veículo, pode afetar o sistema elétrico, inclusive a vida útil da bateria. Com isso, é importante que uma pessoa especializada seja consultada antes da instalação.





Instalar bateria com tecnologias diferentes da peça original:

O veículo é projetado para determinada tecnologia de bateria. Caso a bateria de reposição seja aplicada com tecnologia diferente, a vida últim pode reduzir e o sistema elétrico do veículo pode funcionar mal.

É possível verificar qual é o modelo certo para o carro no site da fabricante, pela plataforma do Mourafacil, que contém as especificações de aplicações.

Um ponto importante é que os veículos com sistema start-stop utilizam baterias com tecnologia distinta dos veículos convencionais, pois precisam efetuar mais partidas ao decorrer do trajeto feito no dia. Logo, não é possível instalar uma bateria comum em modelos com o desligamento do motor automático no trânsito.

Ligar o veículo com os acessórios eletrônicos em funcionamento:





Antes de girar a chave na ignição ou acionar a partida do veículo, deve-se verificar se os acessórios como faróis, ar condicionado e sistema de som estão desligados. O ideal é acionar os acessórios após o veículo estar em funcionamento.

Esquecer os faróis, sistema de som e luzes internas ligados por longos períodos após o veículo ser desligado:





Alguns fabricantes de veículos até disponibilizam um aviso sonoro após a abertura das portas para alertar o condutor quando os faróis estão acesos, porém é necessário se atentar aos demais itens mencionados. Se os acessórios eletrônicos ficarem ligados por um longo período, é possível que a carga total da bateria diminua.

Não fazer as manutenções preventiva no sistema elétrico do veículo:





Outro erro que muitos motoristas cometem é não fazer a manutenção preventiva do automóvel. A manutenção preventiva é a forma mais econômica de manter o seu veículo em bom estado. Um carro com falhas no sistema eletrônico pode ter uma pane elétrica e ocasionar problemas no motor de arranque.