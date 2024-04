Saiba se a gasolina aditivada é a melhor opção para pegar estrada

Ao longo do ano, diversos brasileiros viajam em datas comemorativas, seja para o litoral ou interior do país. Mas, ao abastecer o automóvel, os motoristas podem ficar na dúvida sobre qual gasolina utilizar para pegar a estrada: a comum ou a aditivada.



Nos dois casos, o combustível é formado pela mesma quantidade de componentes: são 73% de gasolina e 27% de etanol.





A diferença está em alguns componentes que a versão aditivada recebe e que podem beneficiar o funcionamento do motor do veículo, essa opção do combustível recebe componentes como detergentes e dispersantes.

Dentro do veículo, eles podem ajudar na limpeza para evitar o acúmulo de substâncias nas peças. Esses resíduos comprometem o funcionamento do motor.

Em viagens com trechos maiores, será exigido trabalho do motor por mais tempo, a gasolina aditivada pode ser uma saída interessante para os motoristas, em especial a longo prazo, mesmo que essa opção possa aparecer mais cara em alguns pontos de venda, ela pode demandar menor manutenção do veículo futuramente, pois garante mais limpeza às peças do motor durante o uso dos componentes.

O excesso de resíduos também pode prejudicar a queima do combustível durante o funcionamento do motor. Por isso, ao mesmo tempo em que a gasolina aditivada garante a limpeza dos equipamentos e partes do automóvel, também garante melhor combustão.





Os bicos injetores, que são responsáveis por inserir a gasolina na câmara de combustão, quando estão limpos permitem que a substância chegue ao local de forma correta, com uma melhor queima do combustível e um desempenho mais adequado.

