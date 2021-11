Jimny, jipinho da Suzuki, ganha cor da terra na linha 2022

A Suzuki não costuma mexer no veterano Jimny, mas, para a linha 2022, lançou uma nova cor.

Agora, os compradores dispostos a pagar a partir de R$ 114.621 no carro podem escolher a tonalidade marrom Laterita. Segundo a marca, trata-se de "alusão ao DNA 4x4 do veículo".

A pintura da carroceria vem sempre acompanhada de acessórios e rodas pintadas de grafite.



Força

O motor é o mesmo 1.3 de 85 cv de potência e torque de 11,2 kgfm. O forte do modelo, no entanto, é a tração 4x4.



Esta geração do Jimny já foi substituída no mundo todo, mas continua à venda no Brasil, mesmo convivendo com a nova, aqui chamada de Jimny Sierra.



O modelo custa a partir de R$ 150.769 e tem um motor 1.5 a gasolina de 108 cv e 14,1 kgfm de torque.



A capacidade off-road é a mesma do modelo antigo, com a vantagem de poder ter uma transmissão automática de quatro marchas como opcional.