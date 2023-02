Alfa Romeo é 1º carro da temporada 2023 da F1 a ir para pista

A Alfa Romeo foi a primeira equipe da Fórmula 1 a entrar na pista com seu carro da temporada de 2023, o recém-lançado C43.





Na parte da manhã desta sexta-feira (10), o finlandês Valtteri Bottas deu algumas voltas em Barcelona, na Espanha, no novo monoposto do time italiano. O jovem piloto chinês Zhou Guanyu, por sua vez, guiará o C43 no final do dia.

