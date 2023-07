Cadastros para lances em leilão de veículos do Paraná encerram nesta sexta-feira

Quem quiser participar do leilão de veículos promovido pela Seap (secretaria estadual da Administração e da Previdência) têm até as 22h desta sexta-feira (28) para se cadastrar no site oficial do leiloeiro.





Somente com o cadastro é possível fazer lances para os mais de 220 veículos recuperáveis disponíveis e os lotes de sucatas de automóveis.

Há itens com lances a partir de R$ 1.347 incluindo carros, motocicletas, caminhonetes e caminhões.





Os lances estão abertos desde 17 de julho e podem ser feitos até 31 de julho, 1º e 2 de agosto, dependendo dos lotes, segundo cronograma do Edital.





No site do leilão, é possível ver fotos dos veículos disponíveis e as informações detalhadas sobre as condições dos itens.





No último certame, em março deste ano, o Governo do Paraná arrecadou R$ 1.830.150,75 e foram mais de 500 pessoas cadastradas. Os carros fazem parte da frota oficial do Estado, mas não estão sendo usados pelo Poder Público estadual. Os valores arrecadados voltam para os cofres públicos e são aplicados em projetos e ações oferecidas aos cidadãos.