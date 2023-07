Descubra quem tem direito ao Auxílio Moradia Emergencial em Londrina

O prefeito Marcelo Belinati decretou nesta segunda-feira (24) a criação do Auxílio Moradia Emergencial. O benefício será coordenado pela Cohab-LD (Companhia de Habitação de Londrina) e funcionará como um subsídio temporário, por um período inicial de seis meses, para famílias que passam por situações bastante específicas.





Com valor mensal de R$500, o decreto do Auxílio Moradia Emergencial pode ser encontrado na edição n° 4.963 do Jornal Oficial do Município.

REQUISITOS





Criado pela lei municipal n°13.508 de 2022, o Auxílio Moradia Emergencial tem como público-alvo:



- Famílias sob risco iminente de desocupação do espaço de moradia, para cumprimento de reintegração de posse, em áreas ou imóveis do Município;





- Em casos de desocupação para execução de obra pública, ou que envolvam programas de Regularização Fundiária, Urbanização de Favelas ou recuperação de empreendimentos habitacionais, sob responsabilidade da Cohab-LD.





