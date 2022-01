Como lavar o motor do carro de forma segura? Veja algumas dicas

Após as viagens das festas de fim de ano, é sempre bom tomar alguns cuidados com o veículo, como levá-lo a uma empresa especializada em lavagem, não só para uma limpeza externa como também interna e, em alguns casos, até uma limpeza no motor.



Devido ao excesso de poeira e resíduos, estradas de terra e praia podem ser bem agressivas para os sistemas automotivos. Por isso, é preciso ficar atento, pois o velho hábito de lavar o motor pode trazer sérios problemas para o desempenho do veículo.



“A prática de lavar o motor do automóvel é bem antiga e, alguns anos atrás, o risco de ter algum problema no desempenho do veículo era pequeno, pois o carro não tinha nenhum tipo de eletrônica embarcada. Só era necessário cuidar para não molhar o alternador ou dínamo, bateria, motor de partida e distribuidor”, comenta Jair Silva, gerente de qualidade e serviços da Nakata, empresa automotiva.







Segundo Silva, atualmente, os carros são verdadeiros computadores sobre rodas já que possuem numerosos sensores, módulos eletrônicos e caixa de fusíveis no compartimento do motor.



A recomendação para aqueles que se incomodam com a sujeira acumulada no motor, ou no caso de ser necessário para identificar possíveis defeitos na parte mecânica, é procurar empresas especializadas na lavagem do compartimento do motor para não comprometer nenhum dos componentes eletrônicos.







De acordo com o gerente, uma das opções para a limpeza do motor é a técnica a vapor já que utiliza água apenas para umidificar e desengraxar o motor e dar bom acabamento e, na hora da limpeza, as empresas especializadas avaliam se há necessidade ou não aplicar algum produto, além do vapor. Há também a limpeza a seco, realizada com panos de microfibra, pincéis e xampus específicos.



“Por questão de segurança e também para garantir que a lavagem não seja prejudicial aos componentes eletrônicos, o ideal é sempre procurar o apoio profissional de empresas especializadas”, conclui.