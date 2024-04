Cadastros para novo leilão de veículos do Paraná estão abertos

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Administração e da Previdência, abriu o período de cadastro para pessoas interessadas em participar de um novo leilão de veículos do Estado. Para se inscrever basta acessar o sistema oficial do leilão. Os lances serão abertos em 25 de abril, mas apenas pessoas cadastradas podem participar.







Nesta edição são 56 veículos disponíveis, todos em condições de recuperação para voltarem a rodar. Os automóveis fazem parte da frota oficial do Estado, mas que não são mais utilizados pelo poder público. Os lotes estão distribuídos nos municípios de Curitiba, Santa Tereza do Oeste, Guarapuava, União da Vitória e Palotina. Entretanto, pessoas de todo o Brasil podem participar de forma virtual.

“Os lances serão realizados em um sistema próprio de leilão do Estado, o que significa economia para quem arrematar os lotes, uma vez que com essa ferramenta não há cobrança da taxa do leiloeiro”, detalhou o secretário da Administração, Elisandro Pires Frigo. De acordo com ele, o sistema criado em parceria com a Celepar traz mais celeridade aos leilões realizados pelo Estado.





MODELOS

Os principais destaques são os carros Renault Fluence, Renault Logan, Ford Ecosport e Volkswagem Gol, com lances iniciais a partir de R$ 1.845,30 (Gol).





O período para lances será de 25 de abril a 8 de maio. As informações detalhadas sobre todos os lotes estão disponíveis no site oficial do certame.

Quem tiver interesse pode visitar os pátios, conforme cronograma abaixo:





Curitiba

Pátio da Emater - Rua Engenheiro Gastão Chaves, nº 162 - Santa Cândida

Visita dia 06/05/2024. das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

Santa Tereza do Oeste

Pátio do IDR- Paraná: Rodovia PR 163, KM 188 - Cruzinhas

Visita dia 02/05/2024, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h





Guarapuava

Pátio do IDR- Paraná: Rodovia Br 277, KM 348, s/n - Morro Alto

Visita dia 30/04/2024, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h





União da Vitória

Pátio do IDR- Paraná; Rua Professor Amazília nº 747

Visita dia 29/04/2024, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h





Palotina

Pátio do IDR- Paraná: Linha são Roque, km 8 - Cx.postal 69

Visita dia 03/05/2024, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h