GP do Brasil tem ingressos vips esgotados 7 meses antes da corrida

Alguns setores vips do Autódromo de Interlagos já estão com ingressos esgotados com sete meses de antecedência para o GP do Brasil de Fórmula 1.



O GP do Brasil está marcado para 4 de novembro, mas a procura por ingressos já está a todo vapor. A corrida em São Paulo será a 21ª etapa da temporada de 2024, que começou há pouco mais de um mês.

Dois setores em Interlagos com capacidade para 150 lugares foram esgotados. A Absolut Sport, agência que comercializa pacotes para a corrida, ainda tem outras áreas VIPs disponíveis.



Os valores variam de R$ 4 mil a R$ 10 mil e oferecem uma série de benefícios. O ingresso dá direito a uma área de entretenimento e games, acesso VIP com vista exclusiva dos pit stops, largada e chegada e garagens das equipes, além de serviço open bar com menu completo.



Quem não é de São Paulo pode comprar pacotes de viagem para os três dias de evento -que contemplam os treinos e a corrida em si. A Absolut Sport também disponibiliza esse serviço, inclusos nos planos das categorias de pacotes colocadas à venda, além dos transfers entre hotel e o autódromo.