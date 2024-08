Confira o ranking de carros e motos mais buscados no Brasil em julho

No mês de julho, muitos brasileiros conquistaram o sonho de adquirirem um carro novo, mas automóveis usados também aparecem na lista divulgada pela Webmotors. Confira nesta reportagem a lista completa de carros e motos mais procurados pelos usuários da plataforma.







O Volkswagen Polo aparece pela primeira vez na liderança entre os veículos zero quilômetro mais buscados no período. Na sequência, estão o Nissan Kicks, na segunda colocação, e o Hyundai Creta, na terceira, de acordo com o levantamento realizado pelo Webmotors Autoinsights.

Quando se fala em automóveis seminovos mais pesquisados no marketplace, a Honda figura no topo da lista com a versão 2014 do Civic, que é seguido por Chevrolet Onix 2028 e Toyota Corolla 2020, em segundo e terceiro lugares, nesta ordem, fechando o pódio.





Ranking dos carros 0km e usados mais buscados na plataforma em julho em todo o Brasil:

Novos





1. Volkswagen Polo

2. Nissan Kicks

3. Hyundai Creta

4. Fiat Fastback

5. Chevrolet Onix

6. Fiat Pulse

7. Ford Ranger

8. Peugeot 208

9. Fiat Strada

10.Volkswagen Nivus





Usados





1. Honda Civic 2014

2. Chevrolet Onix 2018

3. Toyota Corolla 2015

4. Hyundai HB20 2019

5. Honda Fit 2015

6. Volkswagen Gol 2023

7. Fiat Palio 2011

8. Ford Ka 2018

9. Ford Fiesta 2015

10.Volkswagen Fox 2014





MOTOS





A versão 2023 da Yamaha FZ25 Fazer lidera entre as motocicletas seminovas mais buscadas pelos usuários brasileiros no período. Confira também o ranking completo das motos novas e usadas mais procuradas na plataforma pelos usuários brasileiros em julho.





Pelo segundo mês consecutivo, a Honda ocupa as três primeiras colocações entre as motocicletas zero quilômetro mais buscadas no período com os modelos CG 160 Fan (1°), CG 160 Start (2°) e CG 160 Titan (3°), segundo dados do Webmotors Autoinsights.





Entre as motos seminovas, a Yamaha FZ25 Fazer 2023 aparece na primeira posição da lista, seguida por Honda CG 160 Fan 2021, na segunda colocação, e Yamaha NMAX 160 2019, na terceira.





Ranking das dez motos novas e usadas mais pesquisadas na plataforma em julho:





Novas





1. Honda CG 160 Fan

2. Honda CG 160 Start

3. Honda CG 160 Titan

4. Honda Pop 110i

5. Honda CB 300f Twister abs

6. Yamaha FZ15 Fazer

7. Honda CB 300f Twister cbs

8. Yamaha FZ25 Fazer

9. Yamaha XTZ 250 Lander

10.Yamaha YZF R15





Usadas





1. Yamaha FZ25 Fazer 2023

2. Honda CG 160 Fan 2021

3. Yamaha NMAX 160 2019

4. Honda CG 160 Titan 2022

5. Yamaha XTZ 250 Lander 2023

6. Honda PCX 2015

7. Honda CB Twister 2020

8. Honda CG 160 Start 2019

9. Honda XRE 300 2012

10.Yamaha MT-03 2022





