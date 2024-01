Confira os valores do IPVA dos 20 veículos mais emplacados em 2023

Com o pagamento à vista do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), o desconto é de 6%. A partir deste ano as condições do pagamento estão melhores. Para exemplificar a mudança, a Secretaria da Fazenda elaborou uma lista e exemplos com o valor do IPVA lançado para os 20 veículos - 12 automóveis e 8 motocicletas - mais vendidos em 2023. Ela também aponta para o atual perfil de consumidores do Estado.







Os proprietários de veículos do Paraná já podem efetuar o pagamento do IPVA referente ao ano de 2024. O prazo para o pagamento à vista e primeira parcela vai de 17 até 23 de janeiro, variando de acordo com o número final da placa do veículo. Além dos contribuintes que optarem pelo pagamento à vista, para quem preferir parcelar há opção de quitação em até cinco vezes, sem desconto.



A alíquota do IPVA no Paraná permanece em 3,5% sobre o valor venal de carros e motos em geral. Para ônibus, caminhões, veículos de carga, de aluguel ou movidos a GNV (gás natural veicular), a alíquota é de 1%.







Uma alternativa de pagamento do IPVA é o pix, por meio do QR Code inserido na guia de recolhimento, a partir de mais de 800 instituições financeiras. O pagamento nessa modalidade é compensado em até 24 horas e pode ser feito nos canais eletrônicos dos bancos ou por meio de aplicativos, não limitados aos parceiros do Estado. Além disso, é possível pagar o IPVA com cartão de crédito, que permite parcelar os débitos em até 12 vezes.



Outra possibilidade é o uso do aplicativo Serviços Rápidos, da Receita Estadual, disponível para Android e iOS, que traz os serviços na palma da mão, inclusive o acesso a guias de pagamento do IPVA.







Assim como já ocorria em anos anteriores, as guias não são mais enviadas pelos correios aos endereços dos contribuintes. Elas devem ser emitidas pelo Portal IPVA ou pelo Portal de Pagamentos de Tributos.



Veja abaixo a lista de exemplos com valores do IPVA 2024, referentes ao ano de fabricação de 2023 – automóveis do mesmo modelo, porém mais antigos, podem ter o IPVA mais baixo.







Automóveis

Modelo – IPVA à vista (6% de desconto) – parcelas (5x)







VW T-Cross HL TSI – R$ 4.815,67 – R$ 1.024,61

VW T-Cross TSI – R$ 3.952,44 – R$ 840,95

Renault Kwid Zen 2 – R$ 1.856,91 – R$ 395,09

VW Polo Track MA – R$ 2.392,39 – R$ 509,02

VW Saveiro CS Robust MPI – R$ 760,68 – R$ 161,85

Chevrolet Onix 1.0 LT2 – R$ 2.631,11 – R$ 559,81

VW Nivus HL TSI – R$ 4.240,88 – R$ 902,31

Toyota Corolla XEI 2.0 – R$ 4.417,22 – R$ 939,83

Hyundai HB20 1.0 Comfort – R$ 2.422,03 – R$ 515,33

Fiat Strada Freedom 1.3 CS – R$ 873,03 – R$ 185,75

Toyota Corolla Cross XRE 2.0 – R$ 4.978,89 – R$ 1.059,34

Fiat Strada Endurance CS – R$ 807,33 – R$ 171,77





Motocicletas





Modelo – IPVA à vista (6% de desconto) – parcelas (5x)





Honda CB300F Twister ABS – R$ 730,08 – R$ 155,34

Honda NXR160 Bros ESDD – R$ 629,51 – R$ 133,94

Honda CG 160 Fan – R$ 488,86 – R$ 104,01

Honda Biz 125 – R$ 495,15 – R$ 105,35

Honda CG 160 Start – R$ 451,55 – R$ 96,08

Honda CG 160 Titan – R$ 533,18 – R$ 113,44

Honda Biz 110I – R$ 380,62 – R$ 80,98

Yamaha FZ25 Fazer – R$ 652,14 – R$ 138,75







Confira o calendário de vencimento do IPVA 2024:







Final de placa - prazo de pagamento da quota única





1 e 2 - 17/01/2024

3 e 4 - 18/01/2024

5 e 6 - 19/01/2024

7 e 8 - 22/01/2024

9 e 0 - 23/01/2024





Final de placa - cinco parcelas





1 e 2 - 17/01, 19/02, 18/03, 17/04, 17/05

3 e 4 - 18/01, 20/02, 19/03, 18/04, 20/05

5 e 6 - 19/01, 21/02, 20/03, 19/04, 21/05

7 e 8 - 22/01, 22/02, 21/03, 22/04, 22/05

9 e 0 - 23/01, 23/02, 22/03, 23/04, 23/05





Sites Falsos





A Secretaria da Fazenda alerta os contribuintes sobre a presença de sites fraudulentos relacionados à cobrança do IPVA. A recomendação é gerar sempre as guias de pagamento através dos sites oficiais, identificáveis por endereços que terminam com a extensão “.pr.gov.br”, ou utilizar o app da Receita Estadual.







