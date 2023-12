Veja dicas para evitar acidentes de trânsito em tempo chuvoso

Em condições adversas do tempo, os cuidados devem ser redobrados para evitar acidentes de trânsito.

O soldado Botolo, do 5° Grupamento de Bombeiros de Maringá (Noroeste), preparou dicas importantes para diminuir os riscos de acidentes em caso de chuva.

Reduza a velocidade





Comece reduzindo gradativamente a velocidade para evitar o risco de aquaplanagem. Depois, acione os faróis para se tornar mais visíveis para os outros veículos e também para melhorar a visibilidade.

Pneus calibrados





Para evitar a aquaplanagem é sempre bom lembrar de manter a calibragem dos pneus em dia e conferir as limitações de desgaste.

Uso do freio





Não pise bruscamente no freio, pois isso pode favorecer a perda da direção devido o travamento das rodas e aumentar o efeito de aquaplanagem.

Distância segura





Mantenha uma distância segura do veículo da frente, e as duas mãos no volante para garantir uma melhor direção.

Em caso de emergência, ligue 193





(Com informações do 5° Grupamento de Bombeiros do Paraná de Maringá)

Confira o vídeo: