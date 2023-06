Londrina faz teste com ônibus movido 100% a gás biometano

A Compagas (Companhia Paranaense de Gás) em conjunto com a Prefeitura de Londrina, e em parceria com a Scania, anunciam nesta quarta-feira (7) o primeiro teste com um ônibus urbano movido 100% a biometano da história do Brasil. A inédita ação nacional visando uma mobilidade mais sustentável, terá o ônibus integrado ao transporte coletivo da cidade.





O veículo estará pela primeira vez abastecido 100% a biometano, numa demonstração urbana, que é um combustível renovável e limpo, que contribui diretamente para as metas de sustentabilidade.

Publicidade





A ação faz parte do projeto ligado à mobilidade urbana sustentável conduzido pela Compagas e pela Scania e tem por objetivo certificar os indicadores de eficiência, em especial, a redução nas emissões de poluentes nas grandes cidades. O ônibus movido a gás será testado em Londrina em linhas operadas pela TCGL (Transporte Coletivo Grande Londrina), com o acompanhamento da CMTU (Companhia Municipal do Trânsito e Urbanização), pelo período de 30 dias a partir do dia 12 de junho.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.