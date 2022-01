Mais de 30 mil CNHs aguardam retirada nas unidades do Detran no Paraná

Mais de 30 mil CNHs (Carteiras Nacionais de Habilitação) estão disponíveis para retirada nas unidades do departamento em todo o estado, de acordo com números divulgados pelo Detran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná) nesta quinta-feira (20).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Só em Londrina, 1.700 carteiras de habilitação ainda aguardam a retirada pelo responsável.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O documento fica disponível nas unidades do Detran quando a entrega domiciliar não é concretizada. A distribuição das carteiras de habilitação é feita pelos correios, que realizam três tentativas de entrega. Depois, a CNH aguarda mais 20 dias nas agências de distribuição. Caso não seja solicitada, a carteira é devolvida ao Detran, onde deve ser retirada pelo proprietário.





As tentativas frustradas de entrega acontecem principalmente porque o responsável não está em casa ou porque o endereço está errado no cadastro do Detran.





Por isso, o diretor-geral do órgão, Wagner Mesquita, reforça a importância de manter os dados atualizados. “A população deve ficar atenta sobre manter atualizado o cadastro no Detran, tanto como condutor ou proprietário. A atualização ajuda na hora da emissão e entrega dos documentos, evitando assim o retorno delas ao Detran”.

Continua depois da publicidade





Atualmente, os motoristas já podem utilizar a CNH Digital, obtida pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou pelo QR Code presente na carteira física.





No entanto, segundo o Detran, ainda existem situações em que o documento digital não substitui totalmente a versão física. Se a carteira de habilitação foi emitida antes de maio de 2017, por exemplo, o porte do documento físico ainda é necessário ao dirigir.





Para fazer a retirada da carteira de habilitação, o responsável deve comparecer à Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito) do município em que reside, das 8h às 14h, sem a necessidade de agendamento prévio. É preciso apresentar um documento oficial com foto, que pode ser a CNH antiga.