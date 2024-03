Mecânico dá dicas para uma viagem segura no feriado de Páscoa: revisão do carro é fundamental

Mecânico elenca dicas essenciais de revisão e manutenção de carros que devem ser observadas antes de pegar a estrada e aproveitar o feriado







Com a chegada da Páscoa, muitas pessoas se programam para viajar e pegar estrada. Assim, vale lembrar da segurança no trajeto. Isso inclui rever os dispositivos do automóvel e itens necessários ao bom funcionamento e rodagem do veículo.

Além da parte técnica, é imprescindível verificar a documentação do motorista e do carro, deixar tudo em ordem para assim seguir à manutenção preventiva e evitar problemas no meio do passeio.





Confira as principais medidas para garantir que a viagem não seja interrompida por situações mecânicas.

Alexandre De Lucca, da oficina especializada em mulheres Ale Motors, cadastrada pelo GetNinjas, destaca que até mesmo para os carros mais novos é necessário considerar uma revisão programada antes da viagem para evitar surpresas desagradáveis.





O profissional explica que verificar os pneus quanto à pressão e desgaste, inspecionar os freios, níveis de óleo e água do radiador, assim como o funcionamento dos faróis e das luzes de sinalização são passos básicos que podem evitar contratempos.

“É importante garantir que os dispositivos de segurança, como cintos de segurança e airbags, estejam em perfeito funcionamento. Estar preparado para qualquer eventualidade é essencial para uma viagem tranquila e segura”, comenta.





Em relação a parte mecânica, incluem-se ainda a troca de óleo ou revisar o nível do aditivo, nível da água do radiador.

“A injeção eletrônica também é fundamental para o funcionamento regular do veículo. É uma parte constituída de bicos injetores de combustível, corpo de borboleta e sensores. Essas peças, com o tempo, vão acumulando sujeiras causadas pelo motor, fazendo com que o sistema de injeção trabalhe incorretamente, causando perda de potência ou alto consumo de combustível. A cada três meses vale uma vistoria nesse sentido”, pontua.





A parte de ignição também interfere na queima irregular do combustível. É constituída das velas de ignição e bobinas. Todas as velas têm uma calibragem correta (abertura do eletrodo) que pode causar irregularidades.

“As velas têm sua vida útil e, estando incorretas, causam consumo de combustível excessivo, carbonização interna do motor e queima das bobinas, resultando em falhas no motor”, diz o especialista em mecânica.





“Estamos falando de algo preventivo, que, além de evitar gastos mais altos, transtornos e surpresas, tem relação com a segurança no trânsito entre você e os demais motoristas. Mas a realidade é que menos de dez por cento dos proprietários de carros entram na oficina em busca desse serviço”, finaliza.





Portanto, antes de se aventurar na estrada neste feriado, reserve um tempo para realizar uma revisão completa do carro e garantir que todos os aspectos mecânicos e documentais estejam em ordem para poder desfrutar de uma viagem segura e tranquila, sem preocupações desnecessárias.