Nova picape da Fiat recebe o nome de Titano

A Fiat revelou nesta sexta-feira (12) que o nome da nova picape da marca no Brasil será Titano e apresentou as primeiras imagens externas do veículo sem a camuflagem.





Segundo a marca, a escolha foi inspirada "na entidade da mitologia grega que enfrenta Zeus e os demais deuses do Olimpo em sua ascensão ao poder" e também no metal titânio, que é o mais resistente usado atualmente pela indústria de alta tecnologia.

Publicidade