Saiba como funcionam as bombas de água e óleo no seu carro

As bombas de óleo e de água são peças fundamentais para o bom desempenho do motor do automóvel. Coração do motor, a bomba é responsável por fazer a circulação do óleo lubrificante por todas as partes móveis do motor. Já a bomba d’água tem a função de fazer com que o líquido de arrefecimento circule de forma constante pelo motor, evitando o superaquecimento.



“São componentes importantes para o funcionamento adequado do veículo e que requerem especial atenção dos reparadores na hora da instalação. No caso da bomba de óleo é essencial a selagem, ou seja, carregá-la com óleo lubrificante e, assim, preencher o espaço entre os dentes das engrenagens”, comenta Eduardo Guimarães, técnico da Nakata.



A ação faz com que, ao ligar o motor, ocorra, rapidamente, a pressurização, fazendo com que todas as partes do motor recebam a lubrificação adequada, desde o início do funcionamento. Guimarães ressalta que, de acordo com a norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 13032:2008, é preciso fazer o monitoramento da pressão do óleo com manômetro por alguns minutos após a instalação da bomba, antes de entregar o veículo ao cliente.

Outra peça importante, agora, parte do sistema de arrefecimento, é a bomba d’água, que responde pela circulação do líquido de arrefecimento pelas galerias do motor. Esse líquido é uma mistura de água desmineralizada com aditivo especial.



“Além de seguir a proporção correta entre a água desmineralizada e aditivo, após a substituição da bomba d’água, também deve ser feita a verificação da estanqueidade do sistema por meio de uma bomba e um manômetro”, ressalta. Com o motor frio, o manômetro deve ser instalado com uma bomba especial no vaso expansor para verificar se o sistema está estanque. “É possível, assim, avaliar se há vazamentos por mangueiras, radiador, selo de bloco, selo de cabeçote, câmara da válvula termostática ou até mesmo pela bomba d’água”, finaliza.