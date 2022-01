Saiba como obter a versão digital do CRLV

Os proprietários de veículos registrados no Paraná podem obter a versão digital do CRLV-e (certificado de registro e licenciamento do veículo). O documento obrigatório para circulação pode ser acessado no celular, por meio dos aplicativos CDT (Carteira Digital de Trânsito) e Detran Inteligente.

A Secretaria da Fazenda e o Detran (Departamento de Trânsito) Paraná orientam que é necessário quitar as guias de pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e do licenciamento anual, além de multas, se houver.

Já o pagamento do Dpvat (Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos) não será obrigatório pelo segundo ano consecutivo, em razão da medida aprovada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados.





Somente após essas quitações, o Detran-PR emite o CRLV-e. O formato digital, apresentado no celular, basta para atendimento à legislação. Não é mais necessário imprimir o documento. Entretanto, quem quiser a versão impressa pode entrar no site do Detran-PR, acessá-lo em formato PDF e utilizar uma impressora comum. Nesse caso, para emissão do certificado, valem as mesmas regras referentes ao pagamento de tributos e multas.

O CRLV-e fica disponível para impressão no site do Detran ou visualização por meio dos aplicativos, em média, três dias úteis após a quitação dos débitos do veículo (licenciamento, IPVA e multas). O tempo varia de acordo com a baixa das infrações por parte do órgão de trânsito responsável.