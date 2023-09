Segunda etapa do Rivalo Londrina Racing Show será neste fim de semana em Londrina

Entre sexta-feira (29) e domingo (1°), será realizada a segunda etapa do Rivalo Londrina Racing Show, evento automotor que estreou este ano e que reúne, em um único final de semana, uma série de corridas, competições e atividades envolvendo carros e motos. As ações serão no Autódromo Internacional Ayrton Senna, localizado na Avenida Henrique Mansano, 777, Jardim dos Alpes.





Após o sucesso da primeira etapa, em agosto, já está tudo pronto para a realização do segundo evento, dos três marcados para este ano, que terá novidades.

A programação começa na sexta-feira (29), com a conhecida disputa de arrancadas Rei da Rua. O evento, que está na sua quinta edição, passou a incorporar o Londrina Racing Show – competição aberta a todos os que queiram por seus carros na pista de 201 m de extensão com toda a estrutura, segurança e adrenalina do mundo das arrancadas.





No sábado (30), a festa da velocidade continua o dia todo, da manhã até a noite, com o Campeonato Paranaense de Speed Fusca. As atividades incluem ainda o regional de carros de turismo, training day da Fórmula Inter – uma das categorias de monopostos mais modernas do Brasil – e Drift. À noite, haverá show de manobras de motos com a Stunt Gun e a etapa do Rei da Rua – Motos.

Domingo (1º), o dia no Rivalo Londrina Racing Show já começa acelerado com encontro de motos. Também serão promovidas mais disputas de Speed Fusca e Turismo, Drift Show – Troféu Rivalidade no Oval do Autódromo –, e ações de voltas rápidas. À tarde, haverá um evento de Track Day, em que o público é convidado a trazer seu próprio carro para acelerar na pista do Autódromo.





Robson Ranieri, presidente do Automóvel Clube do Café de Londrina (ACC) e diretor do Londrina Racing Show (LRS), falou sobre a expectativa para esta segunda etapa. “O Rivalo Londrina Racing Show é um evento que pensamos e tentamos executar em 360 graus, para ser atrativo para os pilotos e participantes dentro da pista. Também é planejado para o público curtir, sejam os apaixonados por velocidade ou aqueles que querem uma opção de lazer diferente para toda a família. Por isso, pensamos em preencher o final de semana com atividades em todos os momentos”, destacou.

Além das competições e ações de automotor, o público terá total acesso à área de box e paddock. Haverá ainda um espaço food com mais de 10 opções gastronômicas, simulador de corridas virtual para o público (grátis) e muito mais.





Segundo o espectador Carlos Coutinho, o mais legal é estar perto dos carros. “Fui com meus filhos e me surpreendi com a receptividade, pois não é qualquer evento em que a gente pode estar circulando nas áreas de box, tão pertinho dos carros. Meus meninos adoraram, tiram fotos e brincaram, foi um dia especial”, comentou.





Os ingressos para os três dias de evento custam R$ 20 e podem ser adquiridos no site londrinaracingshow.com.br, pontos de venda ou na bilheteria do Autódromo.





O Rivalo Londrina Racing Show é organizado pelo Automóvel Clube do Café de Londrina (ACC) e produzido pelo Grupo LRS. Conta com apoio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL).