Vai pegar a estrada neste fim de ano? Confira dicas essenciais para revisão do carro

Com a proximidade das festividades de fim de ano, muitos motoristas devem tomar as rodovias para visitar parentes ou aproveitar a folga em locais turísticos, como no litoral. Entretanto, para não acabar com as férias frustradas, é essencial que a revisão do veículo esteja em dia.





Representante de uma revenda de pneus e oficina mecânica de Londrina, Ana Souza dá algumas dicas importantes checar no carro antes de viajar, evitando, assim, que ele te deixe na mão





Freios

Parte da segurança essencial do carro, não é aceitável que não passe por revisão. Dependendo da quilometragem, ou caso o apresente barulhos estranhos ao frear, é sinal de que algo não está normal, indicando a necessidade de buscar uma oficina mecânica o mais rápido possível.





Lâmpadas

Outro item de segurança importantíssimo. Além de serem cruciais tanto para a direção noturna quanto para a comunicação com outros vecículos, por meio dos sinais de conversão ou de freagem, trafegar com lâmpadas queimadas é passível de multas e infrações.





Pneus

Muitas vezes deixados de lado, as boas condições dos pneus são cruciais para a segurança de quem está no veículo. Em uma curva com a pista molhada, por exxemplo, os pneus têm de estar em ótimas condições para evitar acidentes. Se estão começando a ficar carecas ou se o desgaste chegou no TWI (''Tread Wear Indicator'' - Indicador de desgaste do piso/banda de rodagem), então está na hora de trocá-los - o que tem de ser feito de imediato para viajar.





Óleo, água e filtros

Estes são elementos importantes para a vida do carro. Por isso, os níveis de óleo e água devem ser checados rotineiramente, assim como o filtro. A troca depende de cada modelo e do tipo de óleo. Se for sintético, a durabilidade é de 10 mil quilômetros e, e se for semissintético, a cada 5 mil quilômetros rodados.







Palhetas do para-brisa

Imagine o transtorno se as palhetas não estiverem funcionando no caso de chuvas intensas na estrada. A falta de visibilidade pode até provocar um acidente de trânsito. O item tem um custo baixo e pode ser substituído até mesmo em postos de combustíveis.



Suspensão

O mau alinhamento dos pneus aumenta o desgaste com velocidade acelerada. Entretanto, de nada adianta se a suspensão também estiver ruim.