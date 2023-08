Sabadão em Curitiba: programas bacanas

Duas ideias pra este sábado 25 de abril na cidade:

Pra quem curte yoga e artes indianas, a dica veio da Sandra Pimenta, instrutora queridissima que me deu aula em casa (super competente) e me ajudou a sair de um quadro grave de pressão alta ano passado.

Vai rolar um espetáculo de dança clássica Indiana e Palestra sobre Yoga com Joachim Andrade, neste sábado no anfiteatro do Sest/Senat.

A partir das 19h, na rua Salvador de Ferrante, 1440, Boqueirão.

Se a Sandra indica, eu recomendo. Com certeza é mil vezes melhor do que ficar em casa assistindo Caminho das Índias...

A outra dica é minha mesmo. Estarei lá. A partir das 17h, no espaço Act, acontece o primeiro evento Faço com Gosto. Robert Amorim, o Beto Batata, vai preparar nhoque junto com a mãe dele. Jaime Lerner e Felipe Hirsch vão conversar sobre arquitetura das cidades e das artes.

Nena Inoue, que comanda o evento, diz que a ideia é reunir gente interessante que faz coisas interessantes. Ou melhor: gente bacana que faz coisas bacanas na cidade. Exatamente o mesmo que pensei ao bolar a coluna Lado B na Folha.



Vamos lá?