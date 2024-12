Dr. José Junqueira apresenta nova clínica, às margens do Lago Igapó: veja como foi

Localizada às margens do Lago Igapó, a nova clínica, que chama a atenção por sua arquitetura neoclássica, traz as últimas tecnologias do mundo da cirurgia plástica.





O projeto da clínica leva assinatura do arquiteto Bruno Montosa e destaca, dentre tantos diferenciais, belíssima obra assinada pelo artista plástico Carlos Sato, um presente do casal Kessae e Luiz Carlos Miguita a Dr. Junqueira.





Um dos nomes que mais se destacam na nova safra de médicos na região, Dr. Junqueira soma depoimentos e experiências positivas em sua rotina.





As fotos são de Edinho Irizawa e a cobertura completa da noite aparece via “Gente com Nassif”, nos canais do Grupo Folha de Londrina, via MultiTV e via edições impressa e on-line da FOLHA.