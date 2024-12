Sibrax Software e seus 30 anos de história: comemoração mais que especial

Hoje, a Sibrax Software é referência nacional, com sistemas que otimizam processos, reduzem erros e simplificam a rotina de mais de 20 mil usuários, oferecendo soluções integradas para contabilidade, folha de pagamento, gestão fiscal, emissão de notas e administração de condomínios.





A celebração reuniu clientes pioneiros, atuais, colaboradores e familiares em uma noite cheia de emoção e homenagens. Entre os destaques, foram reconhecidos o primeiro funcionário da empresa, Adriano Zancheti, o primeiro sócio, Sr. Everaldo de Carvalho Pereira, e os colaboradores com 10, 20 e 30 anos de dedicação.

Publicidade





Um dos momentos mais marcantes foi o grande brinde, quando a diretoria convidou todos os colaboradores para compartilhar essa conquista. "A Sibrax é feita de histórias, e cada colaborador é um autor dessa trajetória de sucesso", destacou a organização.





A grande noite contou com a produção e organização da Alpes Eventos, decoração assinada por Cora Ferreira, apresentação da Banda Girardi, gastronomia do Buffet Laguna e coquetelaria da SenseOne, que tornaram o evento ainda mais especial.





As fotos de Henrique Campinha mostram mais e a cobertura completa aparece via “Gente com Nassif”, no canal da MultiTV no YouTube, nos próximos dias, e nas edições impressa e on-line desta terça, 17 de dezembro, na Folha de Londrina.