Hospital Evangélico de Londrina recebe Prêmio SESI ODS 2024: veja os detalhes

Desde seu início, o Programa, em parceria com médicos e equipes assistenciais, já realizou 2.986 cirurgias, beneficiando cidadãos que tiveram acesso a um tratamento humanizado e a procedimentos de alta qualidade em um hospital de referência.

O Hospital Evangélico de Londrina celebrou, na manhã de 27 de janeiro, um marco importante: o Prêmio SESI ODS 2024, que reconhece o impacto transformador do Programa “Cirurgia Para Todos”. O objetivo do selo é reconhecer e incentivar ações voltadas para a promoção de questões ambientais, sociais e de governança corporativa, aspectos fundamentais para a construção de um futuro mais sustentável e ético.





“O Programa teve início há quase três anos com o objetivo de compartilhar saúde com quem não tinha condições de ser atendido e já impactou quase 3 mil vidas”, ressaltou o superintendente da AEBEL - Associação Evangélica Beneficente de Londrina, Eduardo Bistratini Otoni.





As fotos mostram mais e a cobertura completa aparece via canais do Grupo Folha de Londrina.