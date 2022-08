CA2A chega a Londrina: aos detalhes!

A apresentação será exclusiva para as maiores imobiliárias da cidade, que serão recebidas num evento na Chácara Graciosa, a partir das 19h. A CA2A aproveitará o evento para firmar parceria com a Partners, responsável pela operação comercial dos empreendimentos da empresa em Londrina e região.





Em entrevista à FOLHA, no último fim de semana, Patrick e Rodrigo falaram mais sobre a CA2A e adiantaram como estão as obras do Morro dos Anjos Hotel Resort, um dos produtos que compõem o portfólio da empresa. A foto é de Lening Abdala.





O link, com a matéria completa, está aqui.





Para saber mais sobre a CA2A, a dica é acessar o site https://www.ca2a.com.br/

Continua depois da publicidade





Ou seguir o Instagram: @ca2aoficial