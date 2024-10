Clínica Zanata: novo endereço na Gleba Palhano em Londrina

“Estamos iniciando um novo ciclo em nossa vida profissional. Em uma área nobre de Londrina, na Gleba Palhano, inauguramos uma nova clínica, mais moderna, sofisticada e com uma equipe muito bem-preparada, para que nossos pacientes possam ter uma experiência incrível e um atendimento de alta qualidade”, ressaltam.





A cobertura completa aparece via FOLHA e nos próximos dias via “Gente com Nassif”, no canal da MultiTV no YouTube.