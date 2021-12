Coquetel no salão Dona Formosa em Londrina: veja mais!

Há sete anos à frente do salão Dona Formosa, Bety Garnica e Sandra Rodrigues celebraram a retomada dos eventos com coquetel que reuniu profissionais do segmento de eventos em seu salão Dona Formosa, na Gleba Palhano.



A noite, especial, contou com desfile da loja Dressed, com muitas opções de vestidos de festa para locação, e de Eduardo Calejon, referência em noivas.

Todas as modelos tiveram sua beleza assinada pelos profissionais do Dona Formosa, na ocasião.

Nos bastidores, a dinâmica Priscila Garcia, que comandou também o cerimonial. As fotos de Juliano Ayub mostram mais e a cobertura completa, com muitas imagens e entrevistas, aparece a seguir: