Estrutural Engenharia: 40 anos de história

Setembro chega... E neste mês, a Estrutural, empresa londrinense especializada em projetos estruturais, celebra seus 40 anos de história com um evento exclusivo para convidados. A comemoração acontecerá na Chácara Graciosa, em Londrina, reunindo parceiros, colaboradores, clientes e familiares que fizeram parte dessa trajetória.







A Estrutural se consolidou no mercado de engenharia estrutural e, atualmente, atende todo o Brasil. Em Londrina, seus projetos estiveram presentes em diversas obras importantes para a cidade, como o edifício Oscar Fuganti, no centro da cidade, os edifícios Newton Câmara e Trade Center, no alto da avenida Higienópolis, o edifício onde está atualmente o hotel Blue Tree Premium, as ampliações da Santa Casa de Londrina, a torre da Catedral e a restauração do Cine Teatro Ouro Verde.

No Brasil, a Estrutural participa dos projetos dos maiores parques logísticos e de diversas obras industriais. Atuou recentemente nos projetos estruturais do novo Pacaembu e na ampliação do Aeroporto de Recife.





O encontro contará com homenagens aos que contribuíram para o nascimento e sucesso da empresa e terá confraternização não apenas para festejar os grandes momentos vividos durante essas quatro décadas de história, como também as conquistas futuras.