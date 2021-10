Folks Pub apresenta seu novo sócio: o cantor Thiago Brava. Vem ver!

O Folks Pub, primeira rede de franquias de pub sertanejo do Brasil, oficializou, na última semana, em São Paulo, o ingresso do cantor e compositor de sertanejo universitário Thiago Brava como novo sócio e co-diretor de expansão da marca. O anúncio foi feito em um evento para cerca de 100 convidados, na unidade do Folks Pub na capital paulista, no Itaim Bibi.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

Continua depois da publicidade

Autor do hit “Dona Maria”, gravado em parceria com Jorge, da dupla Jorge e Mateus, com mais de 395 milhões de views e que ficou por meses entre as músicas mais tocadas nas rádios e serviços de streaming do Brasil, Thiago de Morais Ramos – nome de batismo – é, aos 35 anos, um relevante influenciador digital – tem 2,2 milhões de seguidores no Instagram, outros 2,1 milhões no YouTube, entre outros números expressivos.

Continua depois da publicidade

O ingresso de Thiago Brava no quadro de sócios do Folks Pub segue uma trilha adotada recentemente por outras marcas, que passaram a contar com celebridades atuando não apenas como garotos-propaganda, mas envolvendo-se na criação de estratégias e na gestão das empresas: Anitta, que chegou ao conselho de administração do Nubank; Marina Ruy Barbosa, co-diretora de coleções de joias da Vivara; a cantora Iza, diretora criativa da marca de calçados esportivos Olympikus, são alguns exemplos.