Grupo de mulheres unidas para fazer o bem: veja mais!

E nas últimas semanas, o Blog acompanhou mais uma linda ação. Vice-presidente do Instituto Ébera, Carolina Fonseca reúne, a cada 15 dias, grupo de voluntárias para a produção de bonecas, entregues a crianças e adolescentes internados em tratamento no Hospital do Câncer de Londrina.



A ação faz parte do projeto BenFazer, do Instituto Ébera, que desenvolve e apoia ações para proporcionar ajuda humanizada e psicológica a crianças, adolescentes e famílias em tratamento médico.

As bonecas terapêuticas têm funções importantes no tratamento das crianças:

- Através das bonecas, os enfermeiros e médicos conseguem contextualizar os procedimentos que vão ser feitos nas crianças: desde procedimentos simples, como aplicação de injeção, coleta de sangue até a explicação de onde vai ser feita a cirurgia são feitos nas bonecas, com a participação das crianças para ensiná-las de uma maneira lúdica e acalmá-las;





- As bonecas também têm a função de espelhar as crianças nos diversos estágios de tratamento do câncer: algumas são feitas com cabelo, outras com pouco cabelo, outras são carequinhas;

- Algumas bonecas são feitas sem o rosto pintado. A intenção é que as crianças desenhem os rostos para demonstrar nas bonecas o sentimento delas no momento. Algumas são pintadas sorrindo, outras tristes e em algumas situações as crianças rabiscam o rosto para mostrar ansiedade e revolta;

- As bonecas também têm a função de serem companheiras das crianças, transmitindo carinho e aconchego e acompanham as crianças no hospital onde muitas vezes nem os pais podem ir;





- As roupinhas das bonecas imitam o jaleco dos pacientes no hospital, mas são coloridas e feitas com sobras de tecidos doados;

- As fotos de Bruno Ferraro mostram mais e a cobertura será destaque nos próximos dias, em minha coluna na FOLHA.

- Em tempo: o lançamento do Instituto Ébera e a apresentação de seus padrinhos, os irmãos Rezende, Pedro e João, acontece na próxima quinta, dia 9, a partir das 20 horas, via Instagram;





· Para acompanhar as ações do Instituto Ébera e do Projeto BenFazer, acesse @ instituto_ebera e @projeto_benfazer