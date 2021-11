Hangar 43 em Londrina completa 70 anos: aos detalhes

Dias mais que especiais para as empresárias Cristina e Luciane Padovam. À frente da Hangar 43, as empresárias comemoram os 70 anos da empresa em grande estilo. Uma série de ações movimentou a agenda, com coquetéis, apresentações musicais, exposição, e interações artísticas. Tudo, claro, seguindo os protocolos de segurança. A exibição do vídeo, em que a dupla de empresárias passou a história a limpo, emocionou a todos. As fotos de Carmen Kley mostram mais



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

A cobertura completa e uma matéria especial são destaque na Folha de Londrina.

O vídeo, com entrevistas exclusivas, aparece via canal da MultiTV no YouTube: