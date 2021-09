Lais Bianchessi apresenta o single “Pedro”

Revelação do pop nacional, Lais Bianchessi causou – e causa – frenesi nas redes sociais com o lançamento do single “Pedro”. Com influências do brega funk e do pop, a música promete gerar uma conexão profunda com o público que a acompanha pelas redes sociais, já que o título da canção é o nome do seu ex-namorado, Pedro, com quem compartilhou publicamente todo o relacionamento.



O tema principal do single é a saudade. Brincando com as referências da letra e a influência do brega, Lais optou por trazer uma linguagem mais retrô em suas peças visuais, com elementos e cores populares no começo dos anos 2000.

Como conta ao blog, a história da música é um tanto peculiar: em um encontro casual que ela teve com Pedro, até então seu ex-namorado, os dois resolveram fazer uma brincadeira sobre a saudade que sentiam um do outro. Da brincadeira surgiram versos que viraram a letra final da música.

O tempo que passaram juntos fez com que os dois decidissem dar uma segunda chance para o relacionamento. Foi então que “Pedro” foi produzida e finalizada, o clipe idealizado, gravado e editado. Mas, as ironias não param por aí: na semana programada para o lançamento oficial do single, Lais e Pedro terminaram novamente. Desta vez, oficialmente. “Numa brincadeira surgiu a música. A infelicidade foi que a gente terminou de novo e eu ainda não lancei a música. Acabou que eu vou lançar a música com o fim do relacionamento. Pelo menos vai fazer sentido!”, brinca Lais.





A canção foi gravada no estúdio Los Panchos em julho, em São Paulo. Quem assina a produção é JS Mão de Ouro, referência do brega nacional.

“Pedro” é o segundo single da Lais em 2021. A artista tem projetos para outros lançamentos ainda este ano enquanto rascunha canções para um próximo trabalho. Mais detalhes, nas redes sociais via @laisbianchessi ou no canal de Lais no Youtube.