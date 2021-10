Miss Brasil vem a Londrina. Saiba tudo!

Com a retomada dos eventos presenciais, o Prêmio Top de Marcas Londrina volta a acontecer presencialmente no dia 16 de novembro, no Villa Planalto. O evento, que é um dos mais tradicionais no segmento corporativo na cidade, reúne empresários e profissionais de marketing de cerca de 80 segmentos de mercado em torno da comemoração das marcas mais lembradas pelos londrinenses.



A pesquisa anual mapeia Londrina por cotas baseadas no perfil da população de acordo com o IBGE e com o IPC Maps, de modo que se toda a cidade fosse entrevistada, os resultados seriam os mesmos. Durante a aferição dos dados, os londrinenses respondem espontaneamente qual a marca vem em primeiro lugar na memória quando pensam em empresas, produtos e serviços.

A edição de 2021 tem presença confirmada da Miss Brasil 2020 e vice Miss Universo Julia Gama para a entrega de troféus às marcas líderes. Gaúcha de Porto Alegre, Julia Gama é embaixadora da Cultura Brasileira na China, onde morou por três anos. É também atriz com estreia em contagem regressiva no cinema chinês integrando o elenco do filme “Daylight”, onde contracena com Shen Teng, considerado o maior comediante chinês da atualidade, e no longa “Invisible Tatoo”, onde atua como atriz coadjuvante ao lado de Zhao Wenzhou.

No Brasil já atuou em algumas produções no teatro e no cinema. Integrou o elenco de “Delírius Insurgentes”, filme de Fernando Mamari, exibido no Festival Internacional de Durban (África do Sul) e em dois longas-metragens independentes, “Em Busca da Esperança” e “Irreversível”. No teatro, esteve nas montagens de “Mamutes”, de Jô Bilac, no Teatro Gonzaguinha (RJ), e em “Morangos Mofados”, de Caio Fernando Abreu, no Museu do Teatro de Porto Alegre (RS).

Júlia Gama, que também já foi repórter e apresentadora da Rede Pampa, no Rio Grande Sul, anunciou estreia confirmada como apresentadora do novo programa do Faustão que está sendo preparado pela Band para o início de 2022. Nos bastidores da organização do Prêmio Top de Marcas 2021, o time da CRCOM Comunicação, liderado pela jornalista Cláudia Romariz.