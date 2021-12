Moda masculina com... Sinézio Magazine

Solange Pieroli e Roberto Paliarin dão continuidade a um belo trabalho. Eles estão à frente do Sinézio Magazine, que está no mercado há 63 anos e é referência em moda masculina. A dupla, que trabalhou por mais de duas décadas com o senhor Sinézio Scudeler, assumiu o comando da loja quando ele se aposentou.



A loja multimarcas, que está localizada na região central de Londrina, na Praça 7 de Setembro, segue apostando em elegância, qualidade e preço justo. “Trazemos tudo em moda masculina: de acessórios a um terno completo, para ocasiões especiais”, contam. As fotos são de Bruno Ferraro

Sinézio Magazine

Praça 7 de Setembro, 134, próximo à Sercomtel da João Cândido

Instagram @sinezio_magazine