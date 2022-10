Padre Fábio de Melo no Morro dos Anjos: aos detalhes!

E mais uma vez a CA2A surpreende e vem aí um evento especial: teremos Padre Fábio de Melo no Morro dos Anjos. A CA2A, empresa de serviços que atua no setor de incorporações imobiliárias e que foi idealizada pelos irmãos Patrick e Rodrigo Ferro, vai promover outra experiência incrível para os proprietários do Morro dos Anjos Águas Quentes Hotel Resort: um show exclusivo com o padre Fábio de Melo. O show acontecerá no dia 16 de dezembro nas dependências do Morro dos Anjos. A CA2A faz o anúncio nesta quinta, dia de São Miguel Arcanjo e dia em que o Santuário comemora 10 anos de fundação em Bandeirantes, um dos destinos mais procurados por fiéis e turistas de todo o mundo.