Transplante capilar: tudo sobre o procedimento

O que é o transplante capilar?



E de onde são retirados esses fios?







Esses fios são retirados de uma área doadora do próprio paciente, que pode ser da região posterior ou lateral do couro cabeludo, onde não há predisposição para calvície, relação com a genética da alopecia e ação do hormônio DhT, derivado da Testosterona, responsável pela evolução da queda capilar. Dessa forma, os folículos retirados e transplantados voltarão a crescer normalmente, sem mais sofrer a ação da queda capilar, com resultados naturais e duradouros.

