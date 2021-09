Um papo com... Thaisa Bohrer

E na última semana, estive na Bohrer Arquitetos para um papo com minha amiga Thaisa Bohrer. Com um perfil jovem e movido pela curiosidade, Thaisa dá seu tom contemporâneo às criações do escritório, liderado pelos pais, Luiza e Clóvis Bohrer.



Sucesso no Instagram, onde é verificada e soma mais de 120 mil seguidores, Thaisa falou sobre o trabalho em família, sobre a afinada equipe, que conta com mais de 30 colaboradores, e, entre outros temas, avalia a recente participação na Mostra Artefacto, em Curitiba.

Sem parar, Thaisa adianta novidades: vêm aí trabalhos mais que especiais, no Rio de Janeiro! Nas fotos, de Bruno Ferraro, a arquiteta aparece também com o arquiteto Leonardo Sturion, que integra o time da Bohrer Arquitetos. Mais, no vídeo a seguir.