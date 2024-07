Workshop do Grupo SRA/Alphasonic, segunda edição: aos detalhes!

O Workshop reuniu especialistas do setor, proporcionando aos participantes acesso a um vasto e atualizado conhecimento e foi mais um passo ao fortalecimento da marca pessoal da SRA Group/Alphasonic, que se consolida como uma das maiores empresas de Medicina Diagnóstica do Paraná.

Em sua segunda edição, o Workshop do Grupo SRA “Administração e Inovação na Área da Saúde” movimentou o Centro de Eventos do Aurora Shopping, no último mês.





Em tempo: o evento foi marcado por inúmeros desdobramentos, com networking mais que assegurado, já que contou com 24 hospitais com seus diretores e representantes presentes e 22 empresas parceiras. Com o evento, a Alphasonic fez o que poucos fizeram, abrindo as portas da cidade para um encontro ímpar na área da Saúde. As fotos de Antonio Neto mostram mais.