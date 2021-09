Zeus Hair: o lançamento para a saúde, força e crescimento dos cabelos

Médico, especialista em Restauração e Transplante Capilar, Tricologista e Membro da Sociedade Brasileira do Cabelo, Pedro Cavalari Júnior está às voltas com o lançamento do Zeus Hair. “Trata-se de um composto multivitamínico e mineral, voltado para homens e mulheres que buscam crescimento capilar, diminuição da queda, melhoria do padrão de textura, brilho, maciez, além de cuidados com as unhas, pele e imunidade”, conta ao blog.



O cabelo com aparência saudável, além de favorecer a estética como um todo, é um sinal de excelente saúde geral. Hoje, existem inúmeras opções de tratamento clínico, seja para a queda capilar exacerbada ou apenas para cuidar dos fios após o uso excessivo de tinturas ou produtos químicos. E é nesse contexto que o Dr. Pedro Cavalari Júnior desenvolveu o produto Zeus Hair.





“Ao longo da minha prática médica me deparei com inúmeras dúvidas a respeito das vitaminas e minerais relacionadas ao crescimento capilar e sua aparência saudável, e é nesse contexto que desenvolvi, após muita pesquisa, o Zeus Hair. O Zeus Hair vem como solução aliado à consciência da necessidade crescente de suplementação de vitaminas e minerais na população em geral, não apenas para o crescimento ideal do cabelo, mas também para a manutenção da saúde e prevenção de complicações sistêmicas da deficiência de vitaminas e minerais”, conclui.

Mais detalhes? Acesse o Instagram @dr.pedrocavalarijr ou o site www.pcjcapilar.com.br.