Dia do Escritor - Poema de Isabel Regina Nascimento

Feliz dia do Escritor!





Escrever é desvendar segredos da alma

Traçar com letras as asas da magia

No papel em branco, a jornada se acalma

E a imaginação ganha vida e poesia

A caneta dança, e o papel suspira

O escritor é alquimista, criador de ilusões

Transforma o real em sonho que inspira

E a magia das palavras são as conexões

Nas linhas e entrelinhas, mundos se erguem

Personagens ganham vida, em harmonia

Os leitores imersos, em cada página seguem

Um universo escrito, em fantasia

Escrever é desenhar constelações

Estrelas cadentes que guiam a jornada

Na imensidão das palavras e emoções

Escrever é a magia da alma alada.

Em letras bordadas, sonhos a costurar

Com tintas de estrelas e a lua a brilhar

Neste mundo escrito com letras a bailar

Sigo escrevendo como pássaro a voar.

25/07/23





ISABEL REGINA NASCIMENTO. Ponta-grossense, bailarina, escritora. Autora do livro Dança de Palavras, publica seus textos e poemas nas redes sociais e participa de antologias. Tem significativa participação em festivais literários de várias academias e movimentos literários. Membro do Centro de Letras do Paraná, Academia Luso-Brasileira do rio Grande do Sul, Academia de Letras Ciências e Artes do Brasil.