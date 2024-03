A amizade - por Jucélia Betinardi

Ter amigos é muito importante, a amizade é dar tudo de si para o amigo tanto nas horas boas como nas horas ruins. Ser amigo é dar atenção, ser sincero, estar sempre pronto para ajudar e não virar as costas quando o outro precisa.



É muito bom sentir-se importante para as pessoas, por isso, a amizade deve ser verdadeira, sendo valiosa para ambos os lados. Mas também devemos saber como estamos nos relacionando, porque há algumas pessoas que só nos levam para o mau caminho. Existem por exemplo, pessoas com falta de vontade, que não querem nada da vida, e, com isso, acabam seguindo o caminho da dependência química, e prejudicando também quem está por perto.



Por outro lado, existem homens e mulheres maravilhosos que estão sempre dispostos para estender a mão ou para nos ensinar algo de bom, porque viver é também aprender com as seres humanos que estão a nossa volta. Mas lembre-se: ninguém é perfeito e é necessário aceitar as pessoas como elas são.



Jucélia Betinardi