Acalanto de Rosani Abou Adal - Poema para o pai inesquecível

Hoje, 11 de agosto de 2024 é celebrado o Dia do Pai.

Richard Nixon, em 1972, estabeleceu esse feriado nos Estados Unidos.

No Brasil foi escolhido o Dia de São Joaquim, pai da Nossa Senhora, a Virgem Maria.

Para lembrar dos pais que já partiram, mas ficaram no coração dos filhos, foi escolhido um poema da poeta Rosani Abou Adal. Ela disse que o escreveu para o pai que há 22 anos virou memória.

Acalanto de Rosani Abou Adal

Perdi minha joia do Eufrates



Meu tesouro sem ouro

A pedra mais preciosa

não habita as relíquias

Não sinto o seu calor

não posso tocá-la

não tenho olhos pra vê-la

Meu deserto está frio

O sol sempre encoberto

A lua a minguar

O inverno presente

nas quatro estações

Durante século procurei

minha jóia do Eufrates

e agora a perdi

Para meu acalanto

irei encontrá-la

noutra dimensão

Rosani Abou Adal. Rosani é escritora, poeta, publicitária, jornalista e editora. Edita o jornal literário mensal Linguagem Viva desde 1989. É vice-presidente do Sindicato dos Escritores no Estado de São Paulo, membro da Academia de Letras de Campos do Jordão. Autora dos livros de poemas Mensagens do Momento (1986), De Corpo e Verde (1992), Catedral do Silêncio (1996) e Manchetes em Versos (2019); e dos cartões poéticos Sniff e Andorinha.

Agraciada com o Prêmio Ribeiro Couto da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, em 1996, pelo livro Catedral do Silêncio, e com o Prêmio Mulheres do Mercado da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e Prefeitura do Município de São Paulo, em 2004. Um dos seis poetas homenageados da 33º Psiu Cinema, realizado de 4 a 12 de outubro de 2019. Poeta representante do estado de São Paulo no 13º Festival de Poesia de Dois Córregos de 2020.Seus poemas foram traduzidos para o inglês, francês, italiano, espanhol, grego e húngaro. Participou de antologias no Brasil e no Exterior na França, Itália e Portugal.